РК стала второй в европейском рейтинге по уровню инновационного развития

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РК вошла в топ европейского рейтинга по уровню инновационного развития. 19 июня был представлен очередной Европейский инновационный индекс (European Innovation Scoreboard), составленный на основе оценки относительно 28 стран-членов ЕС, 8 близлежащих стран и 10 стран-конкурентов – всего 46 государств. По итогам оценки за 2018 год РК заняла второе место с показателем 137 очков, уступив лишь Швеции – 157 очков. В предыдущем году РК была только на шестой позиции. Общий показатель рассчитывается, исходя из того, что средняя отметка по странам ЕС берётся за 100 очков. Между тем, на этот раз за РК следуют Канада, Австралия, Япония. Все они получили более высокую оценку инновационного развития, чем Европа. США и Китай, между тем, зафиксировали показатель ниже 100 очков.