Goldman Sachs снизил прогноз роста экономики РК на этот год

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Крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогнозную оценку роста южнокорейской экономики на нынешний год с 2,3 до 2,1 процента. Причину данного решения эксперты Goldman Sachs объяснили изменением прогнозов относительно времени достижения рынком полупроводниковой памяти «дна» спада, за которым должен начаться подъём. В частности, предположительные сроки относительно динамической памяти с произвольным доступом DRAM перенесены с четвёртого квартала этого года на второй квартал следующего, на рынке флеш-памяти NAND с третьего квартала на четвёртый этого года. Таким образом, ухудшились и прогнозы по прибыли крупнейших южнокорейских IT компаний Samsung Electronics и SK Hynix. Помимо этого, в Goldman Sachs озвучили прогноз о том, что Банк Кореи снизит учётную ставку в четвёртом квартале этого года и в первой половине следующего. Ранее аналитики сходились во мнении, что учётная ставка будет сохранена на прежнем уровне.