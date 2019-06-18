РК предложила Японии план урегулирования спора вокруг проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации

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Южнокорейское правительство предложило план разрешения разногласий вокруг проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации времён Второй мировой войны. Его суть сводится к формированию фонда выплаты компенсаций за счёт добровольных отчислений южнокорейских и японских компаний. Об этом 19 июня сообщили в МИД РК. Данный план предложен на фоне протестов Японии относительно решений Верховного суда РК, обязавших японские компании выплатить компенсации жертвам трудовой мобилизации. На встрече с журналистами представитель МИД РК заявил, что Сеул готов рассмотреть возможность начала процедуры разрешения споров, предусмотренной первым пунктом третьей статьи базового договора о нормализации южнокорейско-японских отношений от 1965 года. Данная позиция была передана японской стороне. Вероятность принятия Японией этого предложения не велика, учитывая, что Токио настаивает на решённости всех споров согласно вышеуказанному договору.