Президент США направил личное послание лидеру КНДР

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Президент США Дональд Трамп направил личное послание председателю Госсовета КНДР Ким Чон Ыну. Как сообщило в воскресенье северокорейское агентство ЦТАК, Ким Чон Ын выразил удовлетворение письмом, отметив его «прекрасное содержание». Была также опубликована фотография, запечатлевшая момент прочтения письма северокорейским лидером. Сообщается, что Ким Чон Ын выразил благодарность Дональду Трампу за его «выдающуюся смелость и способность оценивать политическую ситуацию», заявив, что серьёзно обдумает «интересное содержание» послания главы Белого дома. Когда конкретно Дональд Трамп отправил данное послание, а также его конкретное содержание, не сообщается. Скорее всего, это ответ на письмо, которое ранее Ким Чон Ын отправил президенту США.