В Сеуле действует предупреждение о жаре

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Максимальная температура воздуха составила в понедельник в Сеуле 32 градуса. В Тэгу, Чхунчхоне провинции Канвондо и Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто температура составила 33 градуса, в Кванчжу 31 градус. В настоящий момент предупреждение о жаре действует на большей части столичного региона, в том числе в Сеуле, а также в провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто. В среду в центральных регионах страны ожидается пасмурная погода, а на острове Чечжудо и в южных районах пойдёт дождь. Количество осадков составит от 20 до 60 мм. Дневная температура в Сеуле достигнет 32 градусов, в целом по стране показатель будет варьироваться от 23 до 33 градусов.