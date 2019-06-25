С января по май реализовано 53% бюджета РК на этот год

Photo : YONHAP News

По состоянию на конец мая в РК реализовано 53% бюджета этого года. По данным министерства планирования и финансов, общие расходы составили за пять месяцев 154 трлн 600 млрд вон или 133 млрд 586 млн долларов. Это на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Уровень реализации региональных бюджетов составил 44,4%, а затраты - 90 трлн 100 млрд вон или 78 млрд 300 млн долларов. Министерство планирования и финансов прогнозирует, что цель правительства реализовать в первом полугодии 61% бюджета будет выполнена.