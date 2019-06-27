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Культура

С 1 по 31 июля в Сеуле пройдёт ежегодная летняя распродажа

Write: 2019-06-27 17:17:23Update: 2019-06-27 17:18:35

С 1 по 31 июля в Сеуле пройдёт ежегодная летняя распродажа

Photo : YONHAP News

С 1 по 31 июля в Сеуле пройдёт ежегодная летняя распродажа, которая даст возможность приобрести качественные товары по доступным ценам. Как сообщили в Национальной организации туризма Кореи, иностранным туристам  будут раздавать купоны на скидки, которые можно использовать в универмагах, магазинах беспошлинной торговли и супермаркетах. Будут также доступны купоны на скидки в ресторанах и тематических парках.   В этом году в Сеульской летней распродаже примут участие 1180 магазинов и около 240 туристических объектов. 
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