Обсуждение минимального размера оплаты труда на 2020 год продолжается

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Обсуждение вопроса о минимальном размере оплаты труда в 2020 году продолжается. В среду в Сеуле проходит очередное заседание комиссии по вопросу минимальной оплаты труда. Представители работодателей требуют снижения МРОТ на 4,2% до 8 тыс. вон в час в целях стимулирования роста экономики. Они заявляют, что в нынешней ситуации повышение МРОТ увеличивает расходы компаний и затрудняет создание новых рабочих мест. По мнению представителей работающих, сокращение минимальной зарплаты – это оскорбление людей, чья зарплата и без того низкая. Они настаивают на повышении минимального размера оплаты труда на 19,8%, чтобы он составил 10 тыс. вон в час в соответствии с предвыборным обещанием президента страны Мун Чжэ Ина. После его прихода к власти в мае 2017 года МРОТ повысился на 29,1%, достигнув в этом году 8.350 вон в час.