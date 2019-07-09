В Брюсселе проходит показ корейского кино

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9 июля в Брюсселе начался очередной летний мультикультурный кинофестиваль L'Heure d'été. Какк правило, его организаторы выбирают определённую страну или город, с которыми знакомят зрителей с помощью специально подобранных фильмов. На этот раз выбор пал на корейскую тематику. Официальной темой фестиваля стал Сеул. В 32 южнокорейских фильма разных эпох, которые отражают зарождение и процесс развития корейского кинематографа за последние 100 лет. В оргкомитете сообщили, что подготовка к показу велась два года совместно с Корейским комитетом развития кинематографии и Корейским культурным центром в Брюсселе.