Американские военные: МБР «Хвасон-15» способна нанести удар по территории США

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Северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», которая была запущена в ноябре 2017 года, способна нанести удар по территории США. Такова первая официальная оценка по этому вопросу, данная командованием американским военным контингентом в РК. Об этом говорится в представленном 11 июля докладе командования Strategy Digest 2019. Известно, что в арсенале КНДР имеются МБР «Хвасон» модификаций 13, 14 и 15. Дальность их полёта превышает 5,5 тыс. км, 10 тыс. км и 12.800 км соответственно. Командование контингента пришло к выводу о том, что большая часть территории США входит в зону действия «Хвасон-14» и «Хвасон-15». В «Белой книге об обороне» США за 2018 год, представленной в начале этого года, приветствуется приостановка Севером ракетных провокаций, однако указывается, что союз РК и США всё ещё не решил проблему северокорейской угрозы.