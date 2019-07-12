Минимальная оплата труда в РК в 2020 году составит 8.590 вон в час

Photo : YONHAP News

Минимальный размер оплаты труда в РК в 2020 году составит в 8.590 вон или 7 долларов 30 центов в час, что на 2,87% выше, чем в этом году. Соответствующее решение было принято 12 июля в ходе 13-го заседания комиссии по вопросам минимальной оплаты труда. Базовая месячная зарплата будет составлять 1 млн 795 тыс. 310 вон. На голосование были вынесены два проекта – от работодателей 8.590 вон и от работающих 8.880 вон в час. За первый вариант было отдано 15 голосов, за второй 11. Один член комиссии воздержался. Заседание проходило с 16 часов 11 июля до 5:30 утра 12 июля. Нынешнее увеличение МРОТ стало самым низким за последние 10 лет. В 2018 году рост составил 16,4%, а в этом году - 10,9%. Таким образом, предвыборное обещание нынешнего главы государства Мун Чжэ Ина установить МРОТ в 2020 году в размере 10.000 вон в час выполнено не будет. Профсоюзы уже выразили недовольство решением комиссии, заявив, что обещание Мун Чжэ Ина построить общество, которое заботится о рабочих и увеличить минимальную заработную плату до 10.000 вон в час на деле оказалось «пустым лозунгом». Работодатели поддержали решение, назвав его неизбежным выбором в целях минимизации различных побочных эффектов, к которым могло привести чрезмерное увеличение МРОТ.