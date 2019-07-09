РК может обратиться в СБ ООН и другие организации для урегулирования спора с Японией

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Совет национальной безопасности при президенте РК предложил обратиться в СБ ООН или в другую международную организацию с тем, чтобы провести расследование законности введённых Японией ограничительных мер и справедливости обвинений РК в нарушении санкций по КНДР. Об этом заявил 12 июля секретарь совета Ким Ю Гын, выступив на брифинге в администрации президента. Он выразил сожаление по поводу беспочвенных обвинений со стороны представителей Японии. По его словам, если по итогам расследования международных экспертов выяснится факт нарушений со стороны РК, то правительство принесёт извинения и примет меры по исправлению ситуации. В противном случае Япония должна будет принести извинения Сеулу и отменить ограничительные меры. Одновременно, подчеркнул Ким Ю Гын, следует провести проверку возможности нарушений санкционного режима японской стороной. Он отметил, что РК в тесном контакте с США и Японией работает над выполнением резолюций СБ ООН и является единственной из трёх стран, задержавшей да шесть судов, подозревавшихся в незаконной перегрузке запрещённых товаров. Ким Ю Гын особо подчеркнул, что РК чётко следует резолюции, поддерживая тесный контакт с комитетом СБ ООН по санкциям.