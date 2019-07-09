Мун Чжэ Ин: Ограничительные меры Японии обернутся против неё

Photo : YONHAP News

Если Япония пытается ограничительными мерами воспрепятствовать росту южнокорейской экономики, то это безуспешная затея. В итоге японская экономика столкнётся с ещё большим ущербом. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 15 июля на заседании старших советников и помощников. По его словам, японские меры преследуют другие цели и используют другие методы, нежели общепринятые протекционные меры, призванные обезопасить собственную промышленность. Он сказал, что РК, как это уже было неоднократно в прошлом, сумеет преодолеть нынешние трудности, объединив усилия. В свете последних событий отечественные компании, потеряв доверие к системе частичного разделения производственной деятельности с Японией, встанет на путь диверсификации каналов импорта важных материалов и оборудования, а также их производства внутри страны. Президент подчеркнул, что РК преодолевала и более трудные задачи, создав сегодняшнюю страну, и всегда в этом процессе вся сила заключалась в народе. Глава государства призвал к сотрудничеству парламент и все политические силы, подчеркнув, что это станет самым большим подспорьем в урегулировании ситуации. Мун Чжэ Ин назвал неразумными действия Японии, связывающей исторические споры с экономикой.