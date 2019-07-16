В КНДР усугубляется проблема нехватки продовольствия

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В период с 2016 по 2018 год 48% населения КНДР сталкивались с проблемой недоедания. Об этом сообщила16 июля радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на данные пяти организаций ООН, в том числе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы (WFP). Таким образом, продовольственная ситуация ухудшилась. В предыдущих докладах за период с 2015 по 2017 год указывалась отметка в 43%, а за период с 2004 по 2006 год – 35,4%. В нынешнем докладе указывается, что ещё более неблагоприятная ситуация, чем в КНДР, сложилась в трёх странах: ЦАР – 59,6%, Зимбабве – 51,3% и Гаити – 49,3%. РК отнесена к категории стран, в которых доля недоедающих людей ниже 2,5%.