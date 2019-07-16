МИД КНДР: Южнокорейско-американские учения повлияют на рабочие переговоры по денуклеаризации

Если РК и США проведут в августе совместные учения, это повлияет на северокорейско-американские рабочие переговоры по денуклеаризации. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном во вторник агентством ЦТАК. Решение о рабочих переговорах будет принято после того, как будут ясны дальнейшие шаги американской стороны,- говорится в заявлении. В другом заявлении МИД КНДР, опубликованном в тот же день, говорится, что Пхеньян не будет выполнять обещания, которые он дал Вашингтону, поскольку Вашингтон не выполняет свои обещания. Решение КНДР приостановить ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет и обещание США приостановить совместные военные учения - залог улучшения двусторонних отношений, - говорится в заявлении.