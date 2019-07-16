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Корея: Юг-Север

МИД КНДР: Южнокорейско-американские учения повлияют на рабочие переговоры по денуклеаризации

Write: 2019-07-17 10:14:49Update: 2019-07-17 10:40:14

МИД КНДР: Южнокорейско-американские учения повлияют на рабочие переговоры по денуклеаризации

Если РК и США проведут в августе совместные учения, это повлияет на северокорейско-американские рабочие переговоры по денуклеаризации. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном во вторник агентством ЦТАК.   Решение о рабочих переговорах будет принято после того, как будут ясны дальнейшие шаги американской стороны,- говорится в заявлении.    В другом заявлении МИД КНДР, опубликованном в тот же день, говорится, что Пхеньян не будет выполнять обещания, которые он дал Вашингтону, поскольку Вашингтон не выполняет свои обещания.   Решение КНДР приостановить ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет и обещание США приостановить совместные военные учения - залог улучшения двусторонних отношений, - говорится в заявлении. 
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