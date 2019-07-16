В этом году Korea Sale Festa состоится в ноябре

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В этом году крупнейший фестиваль скидок и распродаж Korea Sale Festa состоится в ноябре, что немного позже обычного. Время проведения мероприятия было изменено, учитывая мнение компаний-участниц о том, что в ноябре активизируется потребительская активность. Кроме того, в этот период проводятся такие крупные отечественные и зарубежные скидочные мероприятия как «чёрная пятница» в США, распродажа в Китае 11 ноября и другие. 26 августа состоится первое заседание комитета по поддержке Korea Sale Festa. Его участники обсудят направления и детали предстоящего фестиваля.