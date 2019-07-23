Мун Чжэ Ин: Действия Японии подтвердили необходимость повышения конкурентоспособности отечественной промышленности

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Введённые Японией ограничительные меры ещё раз подтвердили необходимость повышения конкурентоспособности отечественной промышленности. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 23 июля на совещании со своими старшими советниками. Он напомнил, что РК постепенно закрепила за собой лидерство в сферах электроники, бытовой техники, полупроводников и судостроения, и это доказывает наличие у страны больших возможностей. В качестве средств достижения этой цели глава государства назвал инвестиции в новые технологии, а также поддержку предпринимательства. Он упомянул, что РК достигла рекордных вложений в венчурный бизнес, занимает шестое место в мире по количеству стартап-компаний со стоимостью ценных бумаг около 1 млрд долларов. Президент выразил надежду на то, что в производственной сфере появятся успешные компании. Мун Чжэ Ин, помимо этого, призвал граждан к содействию в активизации внутреннего потребления. Тем самым он призвал население к единству перед рассмотрением вопроса об ограничительных мерах Японии в ВТО.