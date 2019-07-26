В РК рассматривается вопрос об отправке контингента для патрулирования Ормузского пролива

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В РК рассматриваются различные варианты присоединения к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщил 28 июля представитель министерства обороны РК. По его словам, в настоящий момент никаких конкретных решений по этой теме принято не было. Также отмечено, что от США официальных предложений также не поступало. Однако, учитывая вопрос безопасности южнокорейских судов, проходящих через Ормузский пролив, рассматриваются различные варианты отправки контингента в регион. Среди них может быть возможность отправки военного контингента «Чхонхэ», патрулирующего Аденский залив. Ранее в США объявили о планах создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива с участием стран, которые закупают в регионе нефть.