Президент РК предупредил Японию об опасных последствиях её решения

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Президент РК Мун Чжэ Ин выступил в пятницу на экстренном заседании кабинета министров, посвящённом ситуации в экономических отношениях между Сеулом и Токио. Он отметил, что у «безрассудного» решения Японии исключить РК из списка приоритетных торговых партнёров будут серьёзные последствия. Он назвал действия Токио «серьёзным вызовом» двусторонним отношениям, который нанесёт ущерб и мировой экономике. Мун Чжэ Ин выразил глубокое сожаление по поводу действий Токио, отметив, что Япония тем самым проигнорировала усилия РК и всего мирового сообщества по дипломатическому решению проблемы. Совершенно ясно, что ответственность за ухудшение ситуации лежит исключительно на Японии, и все последствия будут на совести её правительства.