Кан Гён Хва: Исключение РК из «белого списка» - серьёзная угроза процветанию в регионе

Photo : YONHAP News

Исключение РК из «белого списка» приоритетных торговых партнёров Японии является серьёзной угрозой процветанию в регионе. Об этом заявила глава МИД РК Кан Гён Хва, выступая 3 августа на встрече министров иностранных дел РК и стран Меконга в Бангкоке. Стороны сошлись во мнении о приоритетности свободной внешней торговли и выразили протест против любых действий, ограничивающих этот принцип. Кан Гён Хва подчеркнула важность ситуации на Корейском полуострове в формировании условий безопасности, нацеленных на совместное процветание РК и стран Меконга. Она призвала оказать поддержку в усилиях по закреплению мирного режима и денуклеаризации на Корейском полуострове. Стороны также договорились тесно сотрудничать в деле успешного проведения первого саммита РК и стран Меконга в Пусане в ноябре этого года.