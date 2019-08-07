Президент РК призывает взять курс на импортозамещение

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7 августа президент РК Мун Чжэ Ин посетил завод компании SBB TECH в городе Кимпхо провинции Кёнгидо, сумевшей наладить производство деталей для робототехники. Она выпускает керамические подшипники и прецизионные редукторы для использования в роботах, которые входят в список стратегической продукции, ввозившейся из Японии. Мун Чжэ Ин осмотрел завод и поговорил с рабочими. Он отметил, что нынешняя конфликтная ситуация может дать возможность некоторым отраслям, зависящим от поставок из Японии, повысить свою конкурентоспособность. Это особенно необходимо в производстве роботов, где пока ещё низок уровень локализации деталей и материалов. Глава государства сказал, что правительство выделит больше средств на исследования и разработки для малых и средних предприятий. Правительство РК прилагает усилия по отказу от импорта технологий и продукции Японии в пользу развития отечественной производственной базы.