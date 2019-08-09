Президент РК произвёл замену восьми руководителей на уровне министров и посла в США

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Президент РК Мун Чжэ Ин произвёл в пятницу частичные перестановки в руководящих структурах страны, заменив восемь руководителей правительственных ведомств на уровне министров, а также назначил нового посла в США. Бывший главный секретарь президента по гражданским делам Чо Гук назначен министром юстиции, профессор Сеульского государственного университета Чхве Ги Ён назначен министром науки и информационно–коммуникационных технологий. Министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства назначен бывший заместитель министра Ким Хён Су, министром по делам семьи и женщин назначена профессор Католического университета города Тэгу Ли Чжон Ок. Председателем комитета по вопросам связи и телекоммуникаций назначен Хан Сан Хёк, бывший директор юридического агентства «Чонсэ», председателем комитета по добросовестной конкуренции назначен Чо Сон Ук, профессор Сеульского государственного университета. Председателем финансового комитета назначен бывший управляющий Корейским экспортно-импортным банком Ым Сон Су, начальником управления по делам патриотов и ветеранов назначен эксперт по военным вопросам Пак Сам Дык. Послом РК в США назначен Ли Су Хёк, депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро.