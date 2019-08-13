Мун Чжэ Ин указал на крепость южнокорейской экономики

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин 13 августа на собрании кабинета министров заявил о серьёзной проблеме, которую создают фейковые новости в формировании общественного мнения об экономической ситуации. По его словам, они не только мешают правильному восприятию действительности, но и оказывают неблагоприятное влияние на экономику государства. Он отметил, что в соответствии с рейтингом международных кредитных агенств, южнокорейская экономика находится в стабильном состоянии. Однако необходимо усилить конкурентоспособность экономики и промышленности страны в быстро изменяющихся условиях глобального рынка. В этот же день Мун Чжэ Ин провёл встречу с потомками борцов за независимость РК. В своём выступлении Мун подчеркнул, что РК стремится к достижению дружественных отношений с Японией и выразил сожаление в связи с исключением РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии. В конце выступления президент указал на необходимость объединения корейской нации.