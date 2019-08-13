В РК по УДО на свободу выйдут более 600 осуждённых

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14 августа, за день до 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига в министерстве юстиции РК сообщили об условно-досрочном освобождении (УДО) 647 заключённых, отличившихся хорошим поведением. Министерство провело заседание комиссии по вопросам УДО, отобрав осуждённых, показавших примерное поведение, а также отбывающих наказание за незначительные преступления. Из списка потенциальных кандидатов на УДО предварительно исключены преступники, осуждённые по статьям, связанным с вождением транспортного средства в пьяном виде, с сексуальными преступлениями, с домашним насилием и другими тяжкими правонарушениями. Также сообщается, что амнистия по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига, которая не проводится с 2017 года, не планируется и на этот раз.