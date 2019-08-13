В КНДР усугубляется проблема засухи

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В июле в КНДР наблюдается усугубление проблемы засухи, продолжающейся с весны. Об этом говорится в ежемесячном докладе международной программы глобального спутникового мониторинга сельского хозяйства GEOGLAM, представленном 13 августа. Преимущественно, засуха наблюдается в центральных и южных районах страны. В наиболее урожайной провинции Хванхэ-Намдо в период с 21 июня по 20 июля количество осадков составило лишь 35% от среднего показателя прежних лет. В документе говорится, что если ситуация не изменится к сентябрю, то это может отрицательно сказаться на урожае. Между тем, в министерстве сельского хозяйства США сообщается, что в настоящий момент шесть из десяти северян не получают стабильного продовольственного обеспечения. В докладе ведомства за этот год говорится, что с продовольственной угрозой столкнулись 57,3% северокорейского населения.