Мун Чжэ Ин: РК готова на равных сотрудничать с Японией, если Токио выберет путь диалога и взаимодействия

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Президент РК Мун Чжэ Ин выступил 15 августа с речью на торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига в Музее независимости в городе Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо. Глава государства подчеркнул, что нынешняя РК - это страна, которая была создана на основе сильного духа борцов за независимость, преодолевших все трудности. Он выразил глубокое уважение борцам за независимость страны и их семьям, заявив, что хотел бы вместе с народом строить страну, сохраняя дух борьбы за независимость. Мун Чжэ Ин отметил, что РК готова на равных сотрудничать с Японией, если Токио выберет путь диалога и взаимодействия. В этом случае «мы с радостью возьмёмся с ней за руки. Мы вместе будем работать над тем, чтобы Восточная Азия стала регионом, где процветает взаимодействие и честная торговля», - подчеркнул южнокорейский лидер. Он призвал Токио прекратить использование торговли в качестве оружия. Если какая-либо страна начнёт использование в качестве средства давления на другие страны сферу экономики, в котором она имеет преимущество в мировой системе разделения труда, от этого пострадает свобода торговли, подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он отметил, что соседние страны должны оставить в прошлом былые обиды и вместе двигаться в будущее. Глава государства отметил, что Юг стремится к совместному с Севером экономическому процветанию. Цель Сеула - не односторонняя помощь Пхеньяну Две Кореи должны гарантировать друг другу безопасность, создавая новые механизмы экономического роста и направив все силы на развитие мирной экономики. Это станет возможным, если Юг и Север объединят усилия и начнут полномасштабное сотрудничество. Освобождение завершится, лишь тогда, когда Корея станет страной, которую ничто не может остановить, подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он также призвал Вашингтон и Пхеньян как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне.