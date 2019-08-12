Жители РК отметили десятую годовщину смерти экс-президента Ким Дэ Чжуна

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18 августа на Национальном кладбище в Сеуле состоялась поминальная церемония по случаю десятой годовщины смерти бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна. На ней присутствовали лидеры пяти политических партий, премьер-министр Ли Нак Ён, спикер Национального собрания Мун Хи Сан, члены правительства, парламентарии, представители общественных организаций. Участники церемонии неоднократно упоминали выступление Ким Дэ Чжуна в японском парламенте, в котором он подчёркивал необходимость построения отношений, признающих прошлое и устремлённых в будущее. Глава государства Мун Чжэ Ин почтил память бывшего президента на своей странице в Twitter. Он отметил вклад Ким Дэ Чжуна в демократизацию РК и построение мира на Корейском полуострове. Ким Дэ Чжун руководил страной с 1998 по 2003 год. Под его руководством РК преодолела финансовый кризис, он был автором «политики солнечного тепла», организатором первого межкорейского саммита и лауреатом Нобелевской премии мира 2000 года.