Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн посетит Сеул

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20 августа спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибудет с визитом в РК, где согласует позиции Сеула и Вашингтона перед началом рабочих переговоров США и КНДР. 19 августа он при был в Японию. Перед вылетом из Вашингтона Бигэн отказался отвечать на вопрос корреспондента KBS о возможности контактов с северокорейской стороной в ходе визита в Сеул. Ранее в госдепартаменте сообщили, что Стивен Бигэн на встрече с представителями РК и Японии обсудит вопросы полной денуклеаризации Севера. Нынешняя поезда в две азиатские страны может стать сигналом о готовности США к диалогу.