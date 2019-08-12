Производственный потенциал автопроизводителей РК снижается

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Производственный потенциал РК в сфере автомобилестроения снизился до минимума за последние 15 лет. По данным отечественных профильных компаний Hyundai Motor, KIA Motors, SsangYong Motor, в первом полугодии их производственная мощность составила 1 млн 729 тыс. 420 автомобилей. Это на 1,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, а также на 3,7% меньше, чем в первом полугодии 2017 года. В случае с Hyundai Motor показатель снизился на 1%, KIA Motors на 2,4%. Только у SsangYong Motor отмечен рост на 0,9%. Производственный потенциал южнокорейских автомобилестроительных компаний в 2003 году упал до минимальной отметки, после чего благодаря активным инвестициям начал расти, достигнув в 2004 году 4 млн 800 тыс. единиц, а в 2012 году почти 5 млн единиц. Но в 2013 году показатель начал постепенно снижаться. Это связывают с влиянием новой системы сменной работы. Влияние оказало и закрытие в прошлом году завода GM.