Спецпредставитель США по Северной Корее прибывает с визитом в Сеул

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Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн прибудет во вторник в Сеул с трёхдневным визитом, который совпадает с окончанием южнокорейско-американских военных учений. На среду запланирована встреча американского спецпредставителя с его южнокорейским коллегой Ли До Хуном и другими высокопоставленными представителями официального Сеула. Цель встреч - скоординировать позиции союзников в преддверии возможного возобновления переговоров с Пхеньяном. Перед поездкой в Сеул Стивен Бигэн посетил Японию.