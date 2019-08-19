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Политика

Спецпредставитель США по Северной Корее прибывает с визитом в Сеул

Write: 2019-08-20 10:13:00Update: 2019-08-20 10:14:41

Спецпредставитель США по Северной Корее прибывает с визитом в Сеул

Photo : KBS News

Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн прибудет во вторник в Сеул с трёхдневным визитом, который совпадает с окончанием южнокорейско-американских военных учений. На среду запланирована встреча   американского спецпредставителя с его южнокорейским коллегой Ли До Хуном и другими высокопоставленными представителями официального Сеула. Цель встреч - скоординировать позиции союзников в преддверии возможного возобновления переговоров с Пхеньяном.  Перед поездкой в Сеул Стивен Бигэн посетил Японию. 
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