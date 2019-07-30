Ли До Хун и Стивен Бигэн обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун встретился 31 июля в Бангкоке со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. Стороны обменялись мнениями по северокорейским ракетным пускам и общей ситуации на Корейском полуострове. Они сошлись во мнении о важности скорейшего возобновления рабочих переговоров по денуклеаризации. В ходе состоявшейся 30 июня встречи в пограничном пункте Пханмунчжом главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чон Ын договорились о возобновлении переговоров в течение двух-трёх недель. Однако Север не отвечает на призывы начать обсуждение под предлогом южнокорейско-американских военных учений.