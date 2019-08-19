ООН одобрила гуманитарный проект в КНДР

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ООН освободила из-под санкций ввоз гуманитарного груза в КНДР французской неправительственной организацией PUI, которая реализует проект по оказанию Северу помощи в организации хозяйства по разведению коз. На сайте Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР представлен список из 63 наименований грузов, разрешённых к ввозу в КНДР. Среди них солнечные панели, лампы LED, хозяйственная утварь. Разрешение на ввоз действует до 9 февраля следующего года. PUI работает в провинции Хванхэ-Намдо, реализуя различные гуманитарные проекты в целях повышения уровня жизни местных жителей. Организация получала разрешение на отправку в этот регион гуманитарных грузов в январе и марте этого года. Всего на её счету 21 проект по оказанию помощи Северу.