В Японии выступают против отказа РК от сотрудничества в рамках GSOMIA

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Глава МИД Японии Таро Коно выразил жёсткий протест против решения РК о прекращении сотрудничества с японской стороной в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Как сообщила телерадиокомпания NHK, он выразил глубокое сожаление относительно позиции южнокорейской стороны, указав, что данное соглашение вносит вклад в укрепление сотрудничества двух стран в сфере безопасности, а РК неправильно понимает ситуацию в регионе. Таро Коно подчеркнул, что Сеул связывает соглашение GSOMIA с японскими мерами по ограничению экспорта стратегических материалов в РК, но это совершенно разные и не пересекающиеся вопросы. Он отметил, что в настоящий момент РК принимает отрицательные и необоснованные меры, что усугубляет ситуацию. Таро Коно заявил, что японская сторона будет и дальше призывать РК к принятию взвешенных решений.