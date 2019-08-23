ЦТАК: В КНДР проведены успешные испытания «сверхкрупной» ракетной пусковой установки

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25 августа северокорейские СМИ доложили об успешном проведении испытания новой ракетной пусковой установки. По данным агентства ЦТАК, 24 августа под наблюдением лидера страны Ким Чон Ына состоялось испытание новой «сверхкрупной» ракетной пусковой установки. Как показал тестовый пуск, все тактические и технологические характеристики новой системы достигли предустановленных параметров, говорится в сообщении. Опубликованные агентством ЦТАК фотоснимки свидетельствуют, что внешне установка схожа с крупнокалиберной многоцелевой ракетной системой, об испытании которой Север сообщал ранее. Однако отличительной чертой новой установки является наличие четырёх контейнеров для ракет и транспортно-пусковые установки на шасси. Калибр превышает 400 мм, а дальность полёта составляет более 400 км. В субботу рано утром Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил о запуске в КНДР двух «неопознанных снарядов», которые военные затем квалифицировали как баллистические ракеты малой дальности. Они преодолели расстояние 389 км на максимальной высоте 97 км со скоростью до 6,5 Маха. В тот же день в Сеуле состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности РК.