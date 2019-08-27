Мун Чжэ Ин: У РК нет иного выбора, кроме как защищать собственную экономику

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У РК нет иного выбора, кроме как защищать собственную экономику. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в среду на церемонии закладки завода компании Hyundai Mobis в городе Ульсане. Это особенно важно в такие периоды, когда предпринимаются попытки «достижения политических целей за счёт нарушения принципов свободной и справедливой торговли». Мун Чжэ Ин прямо не упомянул Японию, но, очевидно, имел в виду введённые ею экспортные ограничения. В трудные периоды меры по расширению производства, предпринимаемые перспективными компаниями, «дают отечественной экономике новые надежды»,- подчеркнул глава государства. Он отметил, что правительство страны и впредь будет поддерживать компании, расширяющие производство в собственной стране. Мун Чжэ Ин приветствовал решение крупнейшего в стране производителя автозапчастей инвестировать 300 млрд вон (247 млн долларов) в предприятие по производству 100 тысяч электромобилей в год.