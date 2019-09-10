Августовский уровень занятости в РК составил 61,4%

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Численность занятого населения в РК составила в августе 27 млн 358 тыс. человек, увеличившись на 452 тыс. человек в годовом исчислении. Это самый высокий рост с марта 2017 года, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Общий уровень занятости вырос на 0,5%, составив 61,4%. Количество безработных составило 858 тыс. человек или 3% трудоспособного населения. Это на 1% меньше, чем в августе прошлого года, и одновременно самый низкий показатель безработицы с августа 2013 года. Безработица среди молодёжи до 30 лет сократилась с 10% год назад до 7,2%. Самый большой прирост числа рабочих мест отмечен в сферах здравоохранения и социального обеспечения – 174 тыс. человек, гостиничном и ресторанном бизнесе – 104 тыс. человек. Однако в секторе оптовой и розничной торговли занятость понизилась на 53 тыс. человек, в сферах государственного управления и национальной обороны – на 52 тыс. человек, в отраслях финансов и страхования – на 45 тыс. человек.