ЦТАК: В КНДР провели испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня

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Как сообщило в среду агентство ЦТАК, накануне под руководством председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына состоялись испытания сверхмощной реактивной системы залпового огня. Были ли они успешными, не уточняется, но сообщается, что что проведённые испытания позволили полностью проверить реактивную систему залпового огня с точки зрения её способности вести боевые действия, характеристик траектории, точности и способов наведения. Во вторник Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил о том, что в 6:53 и 7:12 утра из района города Кэчхона провинции Пхёнан-Намдо запущены два неустановленных снаряда малой дальности, которые пролетели 330 км.