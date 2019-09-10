Photo : YONHAP News

Бойкот японских товаров привёл к резкому сокращению их импорта. По данным Таможенного управления, импорт в РК пива японского производства сократился за первые 10 дней сентября на 99,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Импорт японских сигарет сократился за тот же период на 92,7%, а оборудования для аппаратной косметологии – на 83%. Импорт таких потребительских товаров как переработанные продукты питания и косметика сократился в августе на 2,8% в годовом исчислении. Бойкот японских товаров и услуг начался в знак протеста против принятого Японией решения ограничить экспорт стратегических материалов в РК. Токио использует меры экономического давления на Сеул, чтобы заставить его повлиять на решение Верховного суда, обязавшего некоторые японские компании выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации.