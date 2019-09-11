Глава МИД РК прокомментировала сообщения о письме Ким Чон Ына Дональду Трампу

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16 сентября глава МИД РК Кан Гён Хва прокомментировала сообщения СМИ о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын недавно отправил письмо президенту США Дональду Трампу с предложением провести третий двусторонний саммит в Пхеньяне. По её словам, южнокорейская сторона получила подробные разъяснения по этому вопросу от США. Об этом Кан Гён Хва сообщила на заседании парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Она также сказала, что не может рассказать о том, когда это письмо было отправлено, и о его содержании. Отвечая на вопрос о возможности третьего саммита без предварительных рабочих переговоров, Кан Гён Хва сказала, что это неоправданные ожидания.