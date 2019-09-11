Дорога мира в ДМЗ пользуется популярностью

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За первые четыре месяца после открытия Дорогу мира в демилитаризованной зоне в уезде Консон-гун провинции Канвондо посетили 10 тыс. человек. Эта дорога протянулась на 2 км 700 м вдоль колючей проволоки у побережья. Там можно увидеть необычный пейзаж Восточного моря и демилитаризованной зоны, что привлекло множество туристов. В этой связи набирает обороты создание специальных туристических зон в этом районе. Так, начинается второй этап проекта Дороги мира вокруг панорамной площадки Кымгансан. В частности, там планируется провести ремонт различных объектов и помещений для комфорта туристов. Кроме того, доступ к Дороге мира станет полностью свободным. Сейчас её можно посещать только в определённое время. Получены средства в размере 6,8 млн долларов на создание навесного моста и тропинки от панорамной площадки Кымгансан до музея ДМЗ.