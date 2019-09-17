Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Министры иностранных дел РК и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Write: 2019-09-17 11:17:27Update: 2019-09-17 11:51:18

Министры иностранных дел РК и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Photo : YONHAP News

16 сентября в Сеуле состоялась встреча глав МИД РК Кан Гён Хва и Казахстана Бейбута Атамкулова. Стороны высоко оценили значительный прогресс в налаживании сотрудничества в кадровом обмене, торговле и развитии связей на высоком уровне в течение последних десяти лет стратегического партнёрства. Они договорились продолжать наращивание сотрудничества в новых отраслях, а также в сфере экологии, в том числе по проекту восстановления Аральского моря. Кан Гён Хва призвала казахстанскую сторону поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова. В ответ Бейбут Атамкулов выразил готовность к сотрудничеству. Это была вторая встреча глав МИД двух стран. 
Список

Рекомендуем