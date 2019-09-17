Министры иностранных дел РК и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

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16 сентября в Сеуле состоялась встреча глав МИД РК Кан Гён Хва и Казахстана Бейбута Атамкулова. Стороны высоко оценили значительный прогресс в налаживании сотрудничества в кадровом обмене, торговле и развитии связей на высоком уровне в течение последних десяти лет стратегического партнёрства. Они договорились продолжать наращивание сотрудничества в новых отраслях, а также в сфере экологии, в том числе по проекту восстановления Аральского моря. Кан Гён Хва призвала казахстанскую сторону поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова. В ответ Бейбут Атамкулов выразил готовность к сотрудничеству. Это была вторая встреча глав МИД двух стран.