Минобороны РК и Командование сил ООН обсуждают спорные вопросы

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Министерство обороны РК и Командование сил ООН ведут обсуждение на высоком уровне расширения роли командования ООН и структуры управления. Об этом сообщает ряд правительственных источников. Консультации начались 16 сентября. Стороны представляют начальник отдела оборонной политики минобороны РК и заместитель командующего силами ООН. Инициация консультаций связана с вопросами и разногласиями, возникшими на фоне действий Командования сил ООН по значительному увеличению своей структуры управления и наращиванию роли на Корейском полуострове. В повестку входит также тема полномочий Командования сил ООН после передачи Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время. Спорные моменты, к примеру, касаются работы по привлечению разных стран-членов ООН к деятельности командования для расширения международной составляющей. При этом США хотят включить в список участников сил ООН и Японию. Но в минобороны РК выступают против этого, учитывая, что Япония не принимала участия в Корейской войне. Кроме того, американская сторона настаивает на том, что и после получения Сеулом оперативного контроля над своими войсками в военное время Командование сил ООН должно сохранить право давать указания объединённому комитету начальников штабов вооружённых сил РК. Эти и другие темы обсуждаются в ходе консультаций.