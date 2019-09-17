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Политика

Национальное собрание РК заслушает отчёты глав правительственных учреждений

Write: 2019-09-18 10:36:24Update: 2019-09-18 14:17:47

Национальное собрание РК заслушает отчёты глав правительственных учреждений

Photo : YONHAP News

26 сентября Национальное собрание РК приступит к заслушиванию отчётов глав правительственных учреждений. Соответствующая договорённость достигнута в среду между представителями правящей и оппозиционных партий. В первый день депутаты обсуждают политические вопросы, а в течение следующих трёх дней - вопросы внешней и внутренней политики, межкорейских отношений, воссоединения Кореи и национальной безопасности, 30 сентября - вопросы экономики и 1 октября – социально-культурные вопросы. Депутаты познакомятся с работой правительственных учреждений и зададут вопросы их руководителям, после чего  предложат альтернативные варианты решений ряда вопросов. Со 2 по 21 октября состоится парламентская инспекция государственных учреждений. 
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