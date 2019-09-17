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Политика

Директор Национальной службы разведки РК находится с визитом в США

Write: 2019-09-18 11:16:58Update: 2019-09-18 11:42:29

Директор Национальной службы разведки РК находится с визитом в США

Photo : YONHAP News

Директор Национальной службы разведки РК Со Хун находится с визитом в США. Как сообщили в среду в парламентском комитете по делам разведки, целью визита является подготовка запланированной на конец сентября поездке в Нью-Йорк президента РК Мун Чжэ Ина. Южнокорейский лидер будет находиться в Нью-Йорке в период с 22 по 26 сентября. Его выступление на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 24 сентября.  В рамках сессии Мун Чжэ Ин встретится с президентом США Дональдом Трампом, генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем и лидерами ряда стран мира. 
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