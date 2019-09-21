Подготовка к специальному саммиту РК-АЕАН ведётся с учётом возможности приглашения Ким Чон Ына

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Подготовка к специальному саммиту РК-АСЕАН, запланированному на конец ноября, ведётся с учётом возможности приглашения на мероприятие председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Об этом заявил 19 сентября замминистра иностранных дел Ли Тхэ Хо. Он отметил, что пока правительство не принимало никаких решений по вопросу приглашения Ким Чон Ына, но такая возможность допускается. Саммит РК-АСЕАН состоится 25-26 ноября в Пусане. Ранее, 30 сентября в интервью изданию Bangkok Post Мун Чжэ Ин заявил, что, если появится возможность проведения саммита с участием Ким Чон Ына, то это будет очень значимым событием для мира на Корейском полуострове и в Восточной Азии в целом.