РК озабочена своим статусом развивающегося государства в ВТО

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Вице-премьер РК по вопросам экономики Хон Нам Ги считает, что пришло время основательно подумать по вопросу сохранения льгот от статуса развивающегося государства в рамках ВТО. Выступая 20 сентября на совещании министров экономического блока, вице-премьер отметил, что РК пользуется льготами в сфере сельского хозяйства, в частности, вы сфере касательно введения пошлин на импорт и предоставления госсубсидий фермерам. Но США в последнее время настаивают на лишении ряда экономически развитых стран статуса развивающихся, чтобы уравнять их условия торговли с другими. Дональд Трамп заявил, что если такие страны не предоставят к 23 октября планы по исправлению ситуации, то США прекратят действие льготных условий в работе с ними. Хон Нам Ги заявил, что правительство подробно рассмотрит ситуацию, взвесив все факторы. РК не будет отказываться от статуса развивающегося государства сразу, а примет решение на следующем заседании в октябре.