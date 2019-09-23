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Тайфун "TAPAH" по состоянию на 23 сентября утратил свою мощность в Восточном море в 270 км от островов Токто и получил статус внетропического циклона. В настоящее время "TAPAH" движется в северо-восточном направлении. По сообщениям южнокорейского Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, в результате тайфуна пострадали 30 человек в городах Мокпхо провинции Чолла-Намдо, Пусан и Ульсан. К данному моменту в 27 тысячах домохозяйств, пострадавших от тайфуна, восстановлено электроснабжение. Аэропорты страны вернулись к обычному режиму работы. Однако 15 национальных парков пока остаются закрытыми для посещения. Также ограничено движение на 13 морских маршрутах.