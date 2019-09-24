Naver Webtoon стала лидером продаж интернет комиксов

Photo : YONHAP News

Объём продаж южнокорейской компании Naver Webtoon в этом году достигнет 500 млн долларов. Во вторник представители компании провели пресс-конференцию, в ходе которой сообщили о достигнутых результатах и направлениях развития бизнеса. В этом году Naver Webtoon заняла первое место по объёмам выручки с продаж интернет комиксов в Goolge Play, опередив конкурентов более чем из 100 стран. Количество посетителей ресурсов компании по всему миру достигло 60 млн пользователей. Высокие темпы роста отмечаются в США и Японии. Благодаря бизнес модели, основанной на продаже платного контента, рекламы и прав на интеллектуальную собственность, во втором квартале объём продаж вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Вместе с этим, предприятие осуществляет активное сотрудничество с дочерней компанией Studio N по созданию онлайн платформы различного видео-контента. По словам генерального директора Ким Чжун Гу, основной упор будет сделан на развитии платформы интернет комиксов и креативной экосистемы.