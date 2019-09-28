На переговорах по распределению оборонных расходов РК будет представлять Чон Ын Бо

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Главой южнокорейской делегации на переговорах по 11-му соглашению о распределении оборонных расходов между РК и США назначен Чон Ын Бо, бывший заместитель председателя финансового комитета. Как сообщили в южнокорейском МИД, Чон Ын Бо работал ранее помощником заместителя министра планирования и финансов и секретарём финансового комитета. Таким образом, представитель финансового блока правительства РК впервые будет вести вышеуказанные переговоры. Указывается, что это связано со стремлением сохранить оптимальный размер южнокорейской доли в расходах на содержание американского военного контингента на фоне требований США о её значительном повышении. Ранее этим занимались представители МИД и оборонного ведомства. На первом раунде переговоров РК представлял прежний глава делегации Чан Вон Сам.