Главы объединённых комитетов начальников штабов ВС РК, США и Японии обсудили вопросы безопасности

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Глава объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Пак Хан Ги во вторник провёл встречу со своими коллегами из США и Японии Марком Милли и Кодзи Ямадзаки. Стороны обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества. Скорее всего, участники встречи обсудили решение Сеула прекратить действие соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией с Японией. США выразили серьёзную обеспокоенность и разочарование по поводу решения Сеула, призвав пересмотреть его в связи с потенциальными негативными последствиями для трёхстороннего сотрудничества в области безопасности. Новый председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли официально вступил в должность в понедельник, сменив на этом посту генерала Джозефа Данфорда. Церемония его приведения к присяге прошла на военной базе Форт-Майер в Вирджинии.