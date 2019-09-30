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Главы объединённых комитетов начальников штабов ВС РК, США и Японии обсудили вопросы безопасности

Write: 2019-10-02 11:35:49Update: 2019-10-02 11:51:07

Главы объединённых комитетов начальников штабов ВС РК, США и Японии обсудили вопросы безопасности

Photo : YONHAP News

Глава объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Пак Хан Ги во вторник провёл встречу со своими коллегами из США и Японии Марком Милли и Кодзи Ямадзаки. Стороны обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества. Скорее всего, участники  встречи обсудили решение Сеула прекратить действие соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией  с Японией.  США выразили серьёзную обеспокоенность и разочарование по поводу решения Сеула, призвав пересмотреть его в связи с потенциальными негативными последствиями для трёхстороннего сотрудничества в области безопасности. Новый председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли официально вступил в должность в понедельник, сменив на этом посту генерала Джозефа Данфорда. Церемония его приведения к присяге прошла на военной базе Форт-Майер в Вирджинии. 
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